استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه شرق غزة غزة 3في 03 يونيو/ بنا / أعلن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، فجر اليوم، استشهاد شاب متأثراً بجروحه، التي أصيب بها برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في 14 مايو الماضي شرق المدينة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية أن الشاب محمد نعيم حمادة ( 30عاما) أصيب برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة العودة والاحتجاج على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وحالته وصفت بالخطيرة، إلى أن أعلن عن استشهاده فجر اليوم.





خ.س



بنا 0931 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/03 - 39 : 12 PM