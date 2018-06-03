الهند تجري تجربة إطلاق صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية نيودلهي في 03 يونيو/ بنا / اختبرت الهند اليوم بنجاح إطلاق صاروخ باليستي "سطح - سطح" بعيد المدى عابر للقارات، قادرا على حمل رؤوس نووية، من طراز أجني -5.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن وسائل اعلام محلية ان التجربة تم تنفيذها قبالة سواحل جزيرة عبد الكلام في ولاية "أوديشا" شرقي البلاد.



وذكرت منظمة تطوير أبحاث الدفاع الهندية ان الصاروخ القادر على حمل رؤوس نووية بدأ بالصعود في الطريق المحدد له تماما.



وقالت المنظمة ان أجهزة الرادار ومحطات الإرشاد اللاسلكي وأنظمة التتبع راقبت أداء الصاروخ الذي يصل مداه إلى خمسة آلاف كيلومتر.



يذكر ان التجربة الأولى لإطلاق الصاروخ أجني-5 تمت في العام 2012.



و.ش/خ.س



بنا 0907 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/06/03 - 13 : 12 PM