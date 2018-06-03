افتتاح عيادة التمهيد لمضخة الأنسولين لمرضى السكري البالغين من النوع الأول بمجمع السلمانية المنامة في 03 يونيو/ بنا / أعلن استشاري أمراض السكري للبالغين بمجمع السلمانية الطبي الدكتور حسين طه عن افتتاح عيادة التمهيد لمضخة الأنسولين لمرضى السكري البالغين من النوع الأول، يتم من خلالها استقبال المراجعين من مرضى السكري البالغين من النوع الأول حتى يتم تقييم مدى قابليتهم لمضخة الأنسولين من خلال بعض الفحوصات والاشتراطات الصحية اللازمة بشأن هذه المضخة.

وأوضح الدكتور طه أن هذه العيادة تستهدف المرضى المؤهلين للتعامل مع المضخة وتنطبق عليهم شروط آلية تركيبها، لافتاً إلى أنها ستكون عيادة متكاملة بإشرافه المباشر بالتنسيق والتعاون مع رئيس قسم عيادة السكري والغدد الصماء بمجمع السلمانية الطبي الدكتور سعيد خلف الذي قدّم كل الدعم والمساندة والتعاون لنجاح عمل هذه العيادة بما يصب في خدمة المرضى. كما تضم العيادة رئيسة التمريض بالعيادات الخارجية لمجمع السلمانية الطبي السيدة بدرية دعيج، ومنسقة عيادات السكري بالعيادات الخارجية في مجمع السلمانية الطبي الممرضة إيمان الأنصاري. وأضاف "ان مضخة الأنسولين هي تقنية مكونة من جهاز ملتصق دائماً بالجسد من الخارج يمتد منه أنبوب بلاستيكي يزرع تحت الجلد ويتم إدخال بيانات الوجبة بعد حساب الكربوهيدرات فيها وإعطاء أمر للمضخة بضخ الأنسولين تحت الجلد".



وأشار الدكتور طه أن هناك نحو 50 مريضا يستخدمون مضخة الأنسولين ويتم متابعتهم من وحدة السكر والغدد الصماء لدى البالغين، وقد حقق ذلك استفادة صحية كبيرة لهؤلاء المرضى، إذ انخفضت نوبات هبوط السكر لديهم وتحسّنت معدلات نسبة السكر بشكلٍ أفضل، معرباً عن أمله بتطوير هذا البرنامج للأفضل حتى يحقق أكبر استفادة لمرضى السكري من خلال الحد من مضاعفات هذا المرض.



وتقدم الدكتور طه بجزيل الشكر والتقدير إلى الإدارة العليا في وزارة الصحة وإلى جميع المسؤولين في مجمع السلمانية الطبي لاهتمامهم والعمل على توفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة للمرضى بهدف تحقيق راحتهم وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.



ن.ف/خ.س



بنا 0907 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/06/03 - 14 : 12 PM