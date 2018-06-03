القائد يبحث مع ممثل مكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا مجالات التعاون بما يحقق أهداف التنمية المستدامة المنامة في 3 يونيو / بنا / استقبل السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مكتبه بمقر الهيئة فرع مدينة عيسى، السيد سامي ديماسي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا (UNEP)، لمناقشة الخطط المشتركة ومجالات التعاون بين الطرفين، خصوصاً فيما يتعلق بتقنية المعلومات وتوظيفها بشكل يحقق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

ورحب القائد بأعمال المكتب وتنفيذها للعديد من المشاريع المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة التي ترصد وتقيم الأضرار البيئية مبكراً قبل تفاقمها، وتمّكن من الحفاظ على الموارد البيئية، مثمنا الجهود المبذولة في تعزيز الاستدامة البيئية عبر جملة المشاريع والمبادرات والتقارير الصادرة عن المكتب وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.



وأكد القائد استمرار التعاون مع المكتب والذي سيسهم في تحقيق مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف البيئية، مع الحرص على التعاون مع مختلف الجهات لترجمة هذه الأهداف إلى واقع يعكس التحول الإيجابي المنشود.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0858 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/03 - 03 : 12 PM