"التربية" تندد باستمرار مثل هذه الاعتداءات المشينة..أعمال تخريبية جديدة تطال ثلاث مدارس حكومية المنامة في 3 يونيو / بنا / أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم عن تعرض 3 مدارس حكومية إلى اعتداءات تخريبية.

وأشارت إلى قيام عدد من المخربين برمي حجارة على نوافذ الصالة الرياضية بمدرسة منذر بن ساوى التميمي الابتدائية للبنين، مما تسبب في كسر زجاج نافذتين، فيما قام آخرون بإلقاء عبوة قابلة للاشتعال إلى داخل مدرسة المأمون الابتدائية للبنين، إضافةً إلى قيام عدد آخر من المخربين بإضرام النار في حاوية قمامة تحوي مخلفات قابلة للاشتعال بالقرب من سور مدرسة سلماباد الابتدائية للبنات، مما نتج عنه تضرر السور.



وجددت إدارة العلاقات العامة والإعلام إدانتها لمثل هذه الأعمال المشينة التي درج المخربون على تنفيذها منذ سنوات، بهدف الاضرار بالمؤسسات المدرسية، وحرمان الأبناء الطلبة من حقهم الأصيل في التعليم في بيئة آمنة، بما يتنافى مع القيم الإسلامية السمحاء، ويتعارض مع جميع المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.



م.ف.ق/خ.س



بنا 0855 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/03 - 59 : 11 AM