"الناتو" يعتزم تشكيل قوة طوارئ من 30 ألف جندي بروكسل في 03 يونيو/ بنا / يبحث وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل الأسبوع المقبل إنشاء قوة خاصة تستخدم خلال الحالات الطارئة.

ونقلت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، عن دبلوماسيين ان الحلف يعتزم إنشاء قوة خاصة مكونة من 30 ألف جندي تستخدم في حال حدوث هجوم روسي.



واوضحت الصحيفة انه سيتم إنشاء هذه القوة لتضاف إلى الوحدات الحالية لقوات الرد السريع التابعة للناتو، والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 20 ألف جندي.

وقالت ايضا أن الولايات المتحدة هي التي اقترحت مبادرة إنشاء هذه القوة الجديدة ، مشيرة الى أن ألمانيا سوف تلعب الدور القيادي فيها.



وأضافت الصحيفة أن القوة الجديدة يمكنها التحرك خلال 30 يوما في حال الأزمات، وسيتم تجهيزها بمئات الطائرات والسفن الحربية.









و.ش/خ.س



بنا 0852 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/06/03 - 57 : 11 AM