بمشاركة أبناء شهداء الواجب وأطفال الخيرية الملكية..نادي ضباط الأمن العام يقيم فعالية ليلة القرقاعون بحضور 500 شخص‎ المنامة في 03 يونيو/ بنا / بمشاركة أبناء وعوائل شهداء الواجب الأبرار وعدد من الأطفال المشمولين برعاية المؤسسة الخيرية الملكية ، وضمن برامجه الاجتماعية والثقافية والترفيهية خلال شهر رمضان المبارك ، أقام نادي ضباط الأمن العام ، فعالية ليلة القرقاعون بالصالة الرياضية والساحة الخارجية بالنادي ، بحضور جمهور غفير من أعضاء النادي وأبنائهم وضيوفهم الكرام بلغ ما يقارب 500 شخص.

واشتملت الفعالية ، والتي تمثل إحياء للتراث ، على مسابقات وجوائز للأطفال ، قدمها الإعلامي ناصر السعدون ، وفقرات متنوعة للفرقة الشعبية (المسحر) (الفريسة) و(الوداع) والعديد من الأركان التراثية والترفيهية كركن نقش الحناء وركن المأكولات الشعبية وركن تلوين ودكان الهدايا وتلوين على الشخصيات الكارتونية وركن لمجلة "وطني" بالإضافة إلى وجبات خفيفة للمشاركين .

وأثنى الحضور على تنوع الفقرات وحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال وجديد النادي فيمت يتعلق بالأنشطة والفعاليات المصاحبة.





ل.ب/خ.س



بنا 0850 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/03 - 56 : 11 AM