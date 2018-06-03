19 دولة تبدأ تدريبات "سابر سترايك" في الخاصرة الشرقية لحلف الأطلسي وارسو في 03 يونيو/ بنا / بدأ نحو 18 ألف عنصر من 19 دولة معظمها تابعة لحلف شمال الأطلسي اليوم تدريبات عسكرية سنوية بقيادة واشنطن في بولندا ودول البلطيق لتعزيز الجاهزية القتالية في الخاصرة الشرقية للحلف.

وتأتي تدريبات "سابر سترايك" في نسختها الثامنة بعدما تم الكشف عن أن بولندا تدرس مقترحا لنشر قوات أميركية في البلاد بشكل دائم.



وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع البولندية هذا الأسبوع أن وارسو قد تدفع نحو ملياري دولار للمساعدة في تغطية تكلفة تمركز وحدة دبابات أميركية في بولندا.



وأثار الاقتراح انتقادات فورية من موسكو التي قالت ان أي تحرك من هذا النوع "لن يأتي بأي فائدة لأمن واستقرار القارة".



وكثفت الولايات المتحدة تواجدها في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي وتحديدا بولندا منذ ضم روسيا في 2014 لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.





خ.س



بنا 0744 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/06/03 - 53 : 10 AM