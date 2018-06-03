التحالف يستهدف مواقع الحوثيين شرق المشرعي والمدمن وشمال حيس حيس في 03 يونيو/ بنا / استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة وإسناد القوات الإماراتية مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق شرق المشرعي والمدمن وشمال حيس في جبهة الساحل الغربي لليمن وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات.

وافادت وكالة انباء الامارات ان 70 عنصرا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لقوا مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي في ظل التقدم الميداني المتسارع باتجاه مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجي.





خ.س



بنا 0541 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/03 - 53 : 08 AM