مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/03 - 20 : 08 AM
المنامة في 03 يونيو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالته يستقبل الحكمين شكر الله وتلفت .. الملك: رفع اسم البحرين في اكبر المحافل العالمية.
/برعاية جلالة الملك .. «الشؤون الإسلامية» تنظم الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم اليوم.
/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الرئيس المصري بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
سمو ولي العهد: تطوير الخدمات الإلكترونية للأنشطة التجارية والبناء.
/وزير النفط: حفر 6 آبار خلال 3 اعوام.
/حميدان يستعرض جهود البحرين في إدماج المرأة بسوق العمل وتمكينها اجتماعياً.
/اعلان نتائج الثانوية والاعدادية العامة اليوم.
/البلديات:اسبوع لإصدار رخص البناء في حال عدم وجود مخالفة.
/11 آلية و 40 ضابطا وفردا يخمدون حريقا بـ "سكراب".
/قانون «التقاعد» على طاولة لجان «النواب» اليوم.
/بعد انتشار فيروس «نيباه» القاتل فيها الزراعة توقف استيراد الخضراوات والفاكهة كيرلا.
/رئيس الأمن العام يرعى ختام مسابقة الأمن العام في القرآن الكريم.
/"الاشغال": تنفيذ مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى «المطار» على (4) مراحل.
/«البيئة» و"الجمارك" يبحثان تعزيز تعاونهما الثنائي.
/«العدل» توقع مع الحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم لإطلاق خدمات «الموثق الخاص» الإلكترونية.
/احتجاجات شعبية مستمرة في الأردن على قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار.
/السعودية تجري تعديلا وزاريا ركز على الشأنين الثقافي والديني.
/شركة كورية جنوبية تلغي صفقة بملياري دولار مع إيران.
/السفير السعودي باليمن: لن نسمح لإيران باختطاف اليمن.
/السلطات الإيرانية تحتجز 20 ناشطا بيئيا بتهمة التجسس.
/وليد المعلم يربط الدخول في المفاوضات حول جنوب سوريا بانسحاب الأمريكيين من المنطقة.
/وزير الدفاع الامريكي يتهـم بكيــن بممارسة «الترهيــب والإكـراه» في بحــر الصيــن الجنــوبــي.
/غارة للتحالف الدولي تقتل 12 مدنيا بسوريا.
/الاسد يستعد لحل المليشيات الايرانية من الاراضي السورية.
/الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس النواب رئيسا لولاية ثانية.
و.ش
بنا 0459 جمت 03/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/03 - 20 : 08 AM