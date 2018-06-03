مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 03 يونيو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالته يستقبل الحكمين شكر الله وتلفت .. الملك: رفع اسم البحرين في اكبر المحافل العالمية.

/برعاية جلالة الملك .. «الشؤون الإسلامية» تنظم الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم اليوم.

/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الرئيس المصري بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

سمو ولي العهد: تطوير الخدمات الإلكترونية للأنشطة التجارية والبناء.

/وزير النفط: حفر 6 آبار خلال 3 اعوام.

/حميدان يستعرض جهود البحرين في إدماج المرأة بسوق العمل وتمكينها اجتماعياً.

/اعلان نتائج الثانوية والاعدادية العامة اليوم.

/البلديات:اسبوع لإصدار رخص البناء في حال عدم وجود مخالفة.

/11 آلية و 40 ضابطا وفردا يخمدون حريقا بـ "سكراب".

/قانون «التقاعد» على طاولة لجان «النواب» اليوم.

/بعد انتشار فيروس «نيباه» القاتل فيها الزراعة توقف استيراد الخضراوات والفاكهة كيرلا.

/رئيس الأمن العام يرعى ختام مسابقة الأمن العام في القرآن الكريم.

/"الاشغال": تنفيذ مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى «المطار» على (4) مراحل.

/«البيئة» و"الجمارك" يبحثان تعزيز تعاونهما الثنائي.

/«العدل» توقع مع الحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم لإطلاق خدمات «الموثق الخاص» الإلكترونية.

/احتجاجات شعبية مستمرة في الأردن على قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار.

/السعودية تجري تعديلا وزاريا ركز على الشأنين الثقافي والديني.

/شركة كورية جنوبية تلغي صفقة بملياري دولار مع إيران.

/السفير السعودي باليمن: لن نسمح لإيران باختطاف اليمن.

/السلطات الإيرانية تحتجز 20 ناشطا بيئيا بتهمة التجسس.

/وليد المعلم يربط الدخول في المفاوضات حول جنوب سوريا بانسحاب الأمريكيين من المنطقة.

/وزير الدفاع الامريكي يتهـم بكيــن بممارسة «الترهيــب والإكـراه» في بحــر الصيــن الجنــوبــي.

/غارة للتحالف الدولي تقتل 12 مدنيا بسوريا.

/الاسد يستعد لحل المليشيات الايرانية من الاراضي السورية.

/الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس النواب رئيسا لولاية ثانية.





و.ش



بنا 0459 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/03 - 20 : 08 AM