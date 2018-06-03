الطقس حار مع بعض السحب ودرجة الحرارة 46 مئوية المنامة في 3 يونيو/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون اليوم الاحد حسن بوجه عام ولكنه حار مع بعض السحب خلال النهار والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا .

واوضحت ان ارتفاع الموج يبلغ من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر في حين تصل درجة الحرارة العظمى الى 46 درجة والصغرى الى 32 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 80 % والصغرى 15% .



س.ي



بنا 0246 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/06/03 - 19 : 08 AM