الطقس حار مع بعض السحب ودرجة الحرارة 46 مئوية

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2018/06/03 - 19 : 08 AM
المنامة في 3 يونيو/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون اليوم الاحد حسن بوجه عام ولكنه حار مع بعض السحب خلال النهار والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا .
واوضحت ان ارتفاع الموج يبلغ من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر في حين تصل درجة الحرارة العظمى الى 46 درجة والصغرى الى 32 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 80 % والصغرى 15% .
س.ي
بنا 0246 جمت 03/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/03 - 19 : 08 AM