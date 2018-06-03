الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال في الجوف من الحوثيين عدن في 3 يونيو/بنا/استعادت قوات الجيش اليمني سلسلة جبال "الكاب والاسقاط ونعاض والمطابق" في جبهة برط العنان غربي محافظة الجوف وحررتها بالكامل بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأكد رئيس عمليات لواء الحسم العقيد عبد الله مطوان في تصريح لـ "سبتمبر نت" ان قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي استعادت السيطرة على سلسلة جبال "الكاب والاسقاط ونعاض والمطابق" وحررتها بالكامل موضحا ان قوات الجيش بهذا التقدم تمكنت من قطع خطوط إمداد المليشيا القادمة من مديريات برط العنان الى هذه المواقع بشكل تام.



وأفاد ان مليشيا الحوثي تكبدت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفها واسر احد العناصر الحوثية أثناء المعارك، فيما لاذ البقية بالفرار من تلك المواقع المحررة.



وتواصل قوات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي عملياتها العسكرية في الساحل الغربي وتقترب من تنفيذ خطة محكمة لتحرير مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



من ناحية اخرى تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من تمشيط مساحات واسعة في مديرية الدريهمي تمهيدا لمعركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية فيما فشلت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في تنفيذ ثاني محاولة تسلل خلال 24 ساعة إلى مناطق في الساحل الغربي لليمن وتكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد و الأرواح .



وقال مصدر يمني إن وحدات من قوات المقاومة اليمنية المشتركة قامت بتمشيط جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي في المناطق المحررة عقب محاولة الميليشيات تنفيذ عملية تسلل فاشلة إلى منطقة المشيرعي.



وأوضح المصدر أن عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل من منطقة الحسينية لمهاجمة مواقع المقاومة المشتركة في منطقة المشيرعي فيما قامت القوات بمحاصرتهم وتطويقهم واوقعت بينهم قتلى وجرحى كما استعادت أسلحة وذخائر متنوعة نهبتها المليشيات من مخازن الدولة.





س.ي



بنا 2305 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/03 - 20 : 02 AM