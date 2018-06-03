النيابة العامة السعودية توقف 17 رجلا وامرأة لنيلهم من استقرار المملكة جدة في 3 يونيو/بنا/ اعلنت النيابة العامة السعودية ان الأشخاص الذين تم القبض عليهم جاء بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.



واوضحت النيابة في بيان اصدرته ونشرته وكالة الانباء السعودية انه بعد استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.



وذكر البيان ان عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ (سبعة عشر شخصاً) صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء) و(ثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات

التحقيق فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال) و(أربع نساء) وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.



س.ي



بنا 2226 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/06/03 - 32 : 01 AM