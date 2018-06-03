طيران الاحتلال الاسرائيلي يقصف عددا من المواقع جنوب قطاع غزة غزة في 3 يونيو/بنا/ شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة امس السبت غارات جوية استهدفت مواقع غرب مدينتي خان يونس ورفح وحي الزيتون جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي من نوع " إف16" قصف بـ 6 صواريخ موقعين غرب مدينتي خان يونس ورفح ما أدى إلى تدميرهما واشتعال النيران فيهما وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.



كما قصف الطيران الاسرائيلي بثلاثة صواريخ موقعا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ما ادى لتدميره واشتعال النيران فيه والحاق اضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.





س.ي



بنا 2219 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/03 - 30 : 01 AM