معالي وزير الديوان الملكي ومعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبلان سمو قائد الحرس الملكي وعدداُ من أفراد العائلة المالكة الكريمة، وعدداً من المسؤولين وجموعاً من المواطنين والمقيمين‎ المنامة في 03 يونيو/بنا/ استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مساء اليوم، سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وعدداُ من أفراد العائلة المالكة الكريمة، وعدداً من المسؤولين وجموعاً من المواطنين والمقيمين الذين قدموا لمعاليهم أصدق التهاني وأطيب التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يأتي في إطار حرص معاليهم على تكريس هذه العادة السنوية في التواصل والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الأصيلة في الشهر الفضيل والمستمدة من روح ديننا الإسلامي الحنيف.







ع.ر/خ.أ



بنا 2144 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/03 - 48 : 12 AM