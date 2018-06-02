آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيدة المسعفة التي قتلت برصاص جيش الاحتلال عزة في 2 يونيو/بنا/ شيع آلاف الفلسطينيين اليوم السبت الشهيدة المسعفة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



وكانت الشهيدة رزان النجار (21 عاما) تتطوع في وزارة الصحة في غزة قد تعرضت إلى إطلاق نار في الصدر تسبب بمقتلها قرب خان يونس الجمعة.



وأشارت تقارير اخبارية محلية إلى أن الموكب الجنائزي للمسعفة الفلسطينية انطلق تتقدمه سيارات الاسعاف والطواقم الطبية من مستشفى الاوروبي جنوب خان يونس إلى بلدة خزاعة شرق المدينة، حيث كان الآلاف في وداعها، وقد لف جثمانها بالعلم الفلسطيني ووضعت فوقه سترتها الملطخة بالدماء.





خ.أ



بنا 1741 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/06/02 - 53 : 08 PM