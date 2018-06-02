الفصائل الفلسطينية في سوريا تدعو (الأونروا) إلى التخفيف من معاناتهم في المخيمات دمشق 2 يونيو/بنا/ دعت الفصائل الفلسطينية في سورية اليوم السبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومنظمة التحرير الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهما تجاه المخيمات الفلسطينية في سورية وخاصة مخيم اليرموك الذي طال التدمير أكثر من 80 بالمئة منه.







وقال أمين سر الفصائل الفلسطينية خالد عبد المجيد " أن الفصائل الفلسطينية كلفت في ختام اجتماعها اليوم "عدد من الأخوة لمتابعة الاتصال مع منظمة الأونروا من أجل أن تقوم بالدور الملقى على عاتقهم في التخفيف من معاناة أهالي المخيمات الفلسطينية في سورية"، مضيفا "استعرض المجتمعون الوضع الميداني في مخيم اليرموك وما لحق به من دمار وتخريب جراء المعركة الأخيرة مع القوى الإرهابية التي كانت تحتل المخيم ، وعرض عدد من الأخوة الحضور نتائج الاتصالات واللقاءات التي جرت مع القيادات السياسية والعسكرية والأمنية السورية، حيث تم التأكيد على عدم المس بوضع المخيم من الناحية التنظيمية، والحرص على أن يعود المخيم لأهله رمزا لحق العودة والمقاومة".



وأكد أمين سر الفصائل أنه "جرى الاتفاق مع الجهات المعنية للبدء بإزالة الأنقاض والركام تمهيدا لعودة الأهالي إلى المخيم بأسرع وقت ممكن، وفق الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والتي وافقت عليها الدولة، وتم إقرارها من قبل لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية".









خ.أ



بنا 1640 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/06/02 - 52 : 07 PM