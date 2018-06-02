اثيوبيا توقف العمل بحالة الطوارئ المفروضة لمدة ستة أشهر قبل شهرين من موعد انتهائها اديس ابابا في 2 يونيو/بنا/ قال مسؤول في إثيوبيا إن البرلمان سيوقف العمل بحالة الطوارئ المفروضة لمدة ستة أشهر قبل شهرين من موعد انتهائها بعد أن أقر مجلس الوزراء مشروع قانون وـاكد من أن الهدوء عاد إلى البلاد وان الاستقرار الأمني يعم البلاد.



وفرضت الحكومة حالة الطوارئ في فبراير بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين وسط اضطرابات عامة وانقسامات داخل الائتلاف الحاكم، ومنذ ذلك الحين تعهدت السلطات بتطبيق مجموعة إصلاحات شملت الإفراج عن آلاف المعتقلين.



وزار أبي أحمد، وهو ضابط سابق في الجيش خلف ديسالين في رئاسة الوزراء، عدة مناطق في البلاد ووعد بمعالجة الشكاوى وتعزيز سلسلة من الحقوق السياسية والمدنية.



وقال فيتسوم اريجا مدير مكتب أبي على تويتر إن مجلس الوزراء اجتمع اليوم السبت لتقييم الموقف الأمني "وأشار إلى أن القانون والنظام عادا" للبلاد.



وأضاف "المسودة سترسل للبرلمان لبحثها".



وعادة ما يعقد مجلس ممثلي الشعب في إثيوبيا المؤلف من 547 عضوا جلساته يوم الاثنين. وكل نواب المجلس أعضاء الحزب الحاكم ومن المتوقع تصديقهم على الخطوة.



خ.أ



بنا 1449 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/06/02 - 53 : 05 PM