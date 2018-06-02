رئيس وزراء ايطاليا الجديد يحضر عرضا عسكريا لاحياء ذكرى (يوم الجمهورية) روما في 2 يونيو/بنا/ حضر رئيس الوزراء الايطالي الجديد جوزيبي كونتي عرضا عسكريا لاحياء ذكرى (يوم الجمهورية) اليوم السبت في روما في أول يوم له في منصبه فيما يتوجه نائبه ماتيو سالفيني إلى صقلية كجزء من حملته ضد الهجرة غير الشرعية.



وجرى العرض العسكري الذي حضره كونتي إلى جانب الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا احياء لذكرى (يوم الجمهورية) الذي تأسست فيه الجمهورية الايطالية عام 1946.



وأدى كونتي اليمين الدستورية الجمعة ليترأس حكومة مناهضة للمؤسسات التقليدية وللاتحاد الأوروبي، منهيا بذلك شهورا من الضبابية سادت منذ انتخابات آذار/مارس.



وحسب تقارير اخبارية أن ملف الهجرة الذي يشكل مصدر قلق يعد ملفا رئيسيا بالنسبة لوزير الداخلية الجديد سالفيني وهو زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة والإسلام والذي أعلن الجمعة أنه سيزور صقلية للاطلاع بنفسه على الوضع في نقطة الدخول الأولى إلى أوروبا للاجئين الفارين من الحرب والمجاعة في شمال افريقيا والشرق الأوسط.



وقال سالفيني، أحد حلفاء زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبن، إن "مسألة الهجرة لا تزال الملف الساخن رغم تراجع عدد الوافدين الجدد".



وبصفته رئيسا للوزراء، سيتحمل كونتي مسؤولية تطبيق برنامج امني واخر مناهض التقشف، وهي بين التعهدات الانتخابية الرئيسية للحزبين الشعبويين.



وإلى جانب سالفيني، تولى وزير التطوير الاقتصادي وزعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو منصب نائب كونتي.



ولم تصدر عن كونتي كثير من التصريحات العلنية منذ تعيينه، في حين أظهر دي مايو وسالفيني جرأة أكثر في التحدث عبر الإعلام.



من جهته، دعا رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر إلى احترام حكومة كونتي الجديدة المشككة بالاتحاد الأوروبي بعدما دعا الايطاليين في وقت سابق إلى العمل بجد أكثر والكف عن تحميل الاتحاد مسؤولية المشاكل التي تمر بها البلاد.



وقال يونكر في مقابلة مع مجموعة "فونكي ميديينغروب" الألمانية "علينا ان نظهر احتراما لايطاليا".







خ.أ



بنا 1437 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/02 - 52 : 05 PM