بحضور 82 مشاركا من مختلف الإدارات..رئيس الأمن العام يرعى ختام مسابقة الأمن العام للقرآن الكريم المنامة في 2 يونيو/ بنا/ تحت رعاية سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام أقامت الإدارة العامة للحراسات، حفل ختام مسابقة الأمن العام الثالثة عشرة للقرآن الكريم، بمشاركة 82 متسابقاً من منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الإدارات.



وبهذه المناسبة أكد رئيس الأمن العام على أهمية إقامة مثل هذه المسابقات والتي تعكس حرص وزارة الداخلية ودورها في خدمة القرآن الكريم والعمل على تحقيق معانيه السامية من خلال غرس الصفات الحميدة وتعزيزها لدى كافة رجال الأمن ، في إطار أداء رسالتهم النبيلة في حفظ أمن الوطن وصون المكتسبات الوطنية.



كما أعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره للإدارة العامة للحراسات على حسن تنظيم هذه المسابقة، وكذلك جميع الإدارات المشاركة فيها.

وفي ختام الحفل قام رئيس الأمن العام بتكريم الفائزين في فروع المسابقة، بالإضافة إلى الجهة المنظمة ولجنتي التحكيم والتنظيم.



م خ/خ.أ



بنا 1414 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/02 - 26 : 05 PM