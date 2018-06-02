جلالة الملك المفدى يلتقي شكر الله وتلفت ويتمنى لهما التوفيق في مونديال روسيا 2018 المنامة في 2 يونيو/ بنا / التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الحكمين الدوليين نواف شكرالله وياسر تلفت المشاركين في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.



وأشاد جلالة الملك المفدى بالجهود التي يبذلها الحكمان في مجالهما لخدمة وطنهما وأثنى على تواجدهما للمرة الثانية في نهائيات كأس العالم وتمثيلهما المشرف لمملكة البحرين، مؤكداً دعمه ومساندته لهما في هذا التمثيل الذي يرفع اسم المملكة عالياً في أكبر المحافل الكروية العالمية.



وخلال اللقاء أكد جلالة الملك المفدى بأن تمثيل الكوادر الوطنية للمملكة في محافل عالمية هو مبعث للسرور والفخر لنا على ما تنعم به البحرين من طاقات وكفاءات في مختلف المجالات، مؤكداً على ثقته بأن الكفاءات البحرينية قادرة على إبراز اسم المملكة في أي مجال متى ما تواجدت فيه.



كما أثنى جلالة الملك المفدى على الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية والتي مكنت الحكمين من مواصلة التميز في مجال التحكيم واختيارهما للمرة الثانية على التوالي في نهائيات كأس العالم ما يؤكد متانة التحكيم البحريني ومواصلة الإرث التاريخي الذي تميز به منذ عدة سنوات، وعبر جلالته عن تمنياته بالتوفيق للحكمين شكرالله وتلفت في هذه المهمة العالمية ومواصلة العمل على إبراز التحكيم البحريني.







ن.ع/م.ح.



بنا 1308 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/02 - 11 : 04 PM