وزير الأشغال: تنفيذ مشروع تطوير الطرق المؤدية للمطار على 4 مراحل.. والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2019‎ المنامة في 2 يونيو / بنا / صرح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي على أربع مراحل، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2019. علماً بأن المشروع بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية الاقتصادية العربية.



وقال الوزير أن الوزارة بدأت في أكتوبر 2016 بإعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية لتطوير شبكة الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي، وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية مؤخراً.



وذكر أيضاً بانه تم مؤخراً طرح مناقصة المرحلة الأولى والتي تشمل تطوير الطريق 2403 والمقابل لمبنى المطار ليكون ذو اتجاه واحد من دوار مطار البحرين الدولي إلى شارع عراد، حيث سيكون هناك مدخلين مؤديين إلى الجسر العلوي الموصل إلى (مسار تنزيل الركاب) أحدهم من دوار المطار والآخر من شارع عراد.



وتشمل المرحلة الثانية استبدال دوار المطار الحالي بإشارة ضوئية وتعديل وتوسعة شارع خليفة الكبير وشارع عراد وإنشاء جسور علوية في المرحلة الثالثة على تقاطع الصقر وأخرى على تقاطع شارع 46 في المرحلة الرابعة.



وأشار خلف أن الوزارة قامت بدراسة ربط شارع المحرق الدائري بشارع المطار من خلال تطوير شارع رقم (20) المار بين مطار البحرين الدولي ومنطقة البسيتين وذلك لتمكين المرور القادم من المنامة وشمال المحرق إلى الوصول إلى المطار بأسرع وقت ممكن.



علماً بأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2019 والتي تشمل إزالة دوار المطار وتعديل الشارع ليصبح اتجاه واحد بالطريق رقم 2403 على أن يتواصل العمل لاحقا في تنفيذ المرحلة الثانية. ومن المؤمل اكتمال المشروع قبل الافتتاح التجريبي لمطار البحرين الدولي.





الجدير بالذكر أن الوزارة أعدت دراسة استراتيجية لربط مطار البحرين الدولي بشارع المحرق الدائري وجسر البستين، حيث سيكون هناك طريق يربط شارع المحرق الدائري بمطار البحرين الدولي عبر شارع رقم (20) الذي يتم حالياً دراسة تحرير جميع تقاطعاته ليكون طريقاً سريعاً يربط مطار البحرين الدولي بشارع المحرق الدائري وجسر البستين، بالتالي سيكون بالإمكان للقادمين من المنامة عبر جسر البسيتين الوصول بصورة سريعة إلى المطار.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1216 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/02 - 20 : 03 PM