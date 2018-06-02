سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية المنامة في 2 يونيو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة أداء فخامته، اليوم، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب، عبر فيها سموه عن صادق تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد في أداء مهمته الرئاسية الجديدة، لما فيه خير وصالح الشعب المصري الشقيق وبما يحقق تطلعاته وطموحاته.





وأكد سموه أن مملكة البحرين ستقف على الدوام إلى جانب جمهورية مصر العربية وشعبها في مختلف الظروف، متمنيا سموه للعلاقات بين البلدين الشقيقين كل تقدم وازدهار لمواصلة توثيق العلاقات الاخوية الحميمة وتوثيق عرى التعاون الأخوي القائم بينهما في كافة المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.



ن.ع/م.ح.



بنا 1154 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/06/02 - 05 : 03 PM