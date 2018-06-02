سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس المصري بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية المنامة في 2 يونيو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة أداء فخامته، اليوم، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب، ضمنها سموه خالص تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد في أداء مهمته الرئاسية الجديدة، خدمة للشعب المصري الشقيق وبما يحقق تطلعاته وآماله في مزيد من الرفعة والتطور ومواصلة مصر ممارسة دورها الاستراتيجي والريادي في المنطقة نصرةً لقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.



مؤكداً سموه أن مملكة البحرين ستبقى على الدوام داعمة لجمهورية مصر العربية وشعبها في جميع الظروف، معربا سموه عن تطلعه إلى العمل الوثيق لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.







م.ف.ق/م.ح.



بنا 1151 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/06/02 - 04 : 03 PM