جلالة الملك المفدى يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس المصري بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية المنامة في 2 يونيو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة أداء فخامته، اليوم، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب.





أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد في أداء مهمته الرئاسية الجديدة، بما يحقق تطلعات وطموحات الشعب المصري نحو مزيد من التقدم والازدهار ومواصلة مصر ممارسة دورها الاستراتيجي والريادي في المنطقة نصرةً لقضايا الأمة العربية والإسلامية.



وأكد جلالته أن مملكة البحرين ستبقى على الدوام داعمة لجمهورية مصر العربية وشعبها في جميع الظروف، معربا جلالته عن تطلعه إلى العمل الوثيق لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1121 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/06/02 - 51 : 02 PM