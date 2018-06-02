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السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب المصري
2018/06/02 - 02 : 02 PM
القاهرة في 2 يونيو / بنا / أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018 أمام مجلس النواب المصري في القاهرة .
وقال السيسي في كلمته أمام مجلس النواب أن ملفات التعليم والصحة والثقافة ستشكل أولوياته ضمن حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومي تستهدف الارتقاء بمستوى الانسان المصري.

وقد حضر مراسم أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.


م.ف.ق/م.ح.

بنا 1047 جمت 02/06/2018


عدد القراءات : 22         اخر تحديث : 2018/06/02 - 02 : 02 PM
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