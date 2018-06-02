رواد مجلس الشمالية يشيدون بلقاء جلالة الملك المفدى.. العصفور: جلالته أحاط أهالي الشمالية بفيض من التكريم والمحبة المنامة في 2 يونيو/ بنا / أشاد رواد مجلس المحافظة الشمالية الرمضاني من أهالي المحافظة ومن الضيوف المتوافدين من مختلف مناطق البحرين بتشرف الأهالي بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ضمن اللقاء الرمضاني السنوي مع المواطنين في المحافظات، معبرين عن امتنانهم واعتزازهم بهذا اللقاء والامتثال للخطاب السامي والتوجيهات الكريمة، فيما وصف سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور اللقاء المبارك بأن جلالة الملك أحاط أهالي الشمالية بفيض من التكريم والمحبة.



وتحدث حضور المجلس، ومنهم الناشط الاجتماعي الدكتور نزار البصري حيث أثنى الجميع على ما تفضل به جلالة العاهل المفدى من تعبير عن الاعتزاز بمواقف أهالي الشمالية الوطنية المخلصة وسعيهم للحفاظ على مكتسبات النهضة، مؤكدين على أن هذا التواصل والترابط الكبير في معناه والذي يعكس روح الأسرة الواحدة هو ما يميز المحافظة الشمالية على المستوى الشعبي، وكذلك على مستوى التواصل مع سعادة المحافظ وكوادر المحافظة في البرامج والمشاريع والفعاليات.



ومن جهته، أكد العصفور على أن أبناء المحافظة الشمالية ورجالاتها ونسائها وشبابها، لهم جهودهم واسهاماتهم في دعم المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة العاهل المفدى، فيما نعتز بالكوادر والعقول والمبدعين والمفكرين من أبناء المحافظة الذي لهم بصمات واضحة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية، وأن قيادة عاهل البلاد المفدى أولت كل الاهتمام وكل الدعم والمساندة للإنسان البحريني باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، مضيفًا العصفور بأن اللقاء تميز بالأريحية والتلقائية بين جلالته والأهالي في حديث صادر من قلب جلالة الملك إلى قلوب أبناء الوطن جميعًا وكان مفعمًا بالحب والتفاؤل بمستقبل البحرين، ويشكل دفعة جديدة للبذل والعطاء، وكان حديث جلالته شاملًا بما تتمتع به المحافظة الشمالية من إمكانيات التنوع في الطبيعة والتاريخ والآثار والكوادر البشرية، ودور المحافظة الشمالية التنموي والريادي في الحركة الإصلاحية، مؤكدًا على دور الشراكة في صناعة القرار بين الدولة والمواطن في عملية التطوير والتحديث كما هو الحال في مدينة سلمان باعتبارها من المشاريع الإسكانية ذات الإطلالة البحرية.



وتنوعت مواضيع رواد المجلس بين المواضيع الاجتماعية ومنها الزواج الجماعي والمواضيع الصحية التثقيفية كبرامج التغذية السليمة في الشهر الفضيل وكذلك أفكار ومقترحات تنمية السواحل في قرى المحافظة، فيما استقبل العصفور وفدًا من اللجنة الأهلية لمتابعة طلبات إسكان عالي ومجموعة من أهالي المنطقة بحضور عضو المجلس البلدي السيد عبدالله عاشور حيث تابع معهم رصد الطلبات وتحديث البيانات، والتواصل مع وزارة الإسكان من قبل المحافظة لتسريع الطلبات الإسكانية المستحقة، مشيرًا العصفور إلى أن الحالات الإنسانية تعطى الأولوية لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للحالات الإنسانية وفق طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك تأكيد جلالته على أصالة الإنسان البحريني وسمعته الدولية في العملية الإنتاجية.



وفي الختام، كرم العصفور كل من الدكتور نزار البصري ممثل الأهالي في لقاء جلالة الملك، ومدير التسويق بمستشفى البحرين التخصصي السيد ناصر الهاشمي تقديرًا لجهود المستشفى في تقديم خدمات الفحص الطبي لرواد المجلس الرمضاني.







ن.ع/م.ح.



بنا 1043 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/02 - 01 : 02 PM