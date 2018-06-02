منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيل على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة جدة في 2 يونيو / بنا / أدانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الاحتلال الإسرائيل على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الواقعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس، واعتبرت أن استمرار سياسة الاستيطان غير الشرعية تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.





وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، داعياً الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، ومسائلة قوات الاحتلال ومحاسبتها على اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.





م.ح.



بنا 0946 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/06/02 - 54 : 12 PM