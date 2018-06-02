استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مدينة الخليل رام الله في 2 يونيو / بنا / أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأشارت الوزارة الى ان قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من الوصول الى الشاب بعد اصابته بالرصاص وأُعلن عن استشهاده في وقت لاحق.





كما أصيب مواطن فلسطيني صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المواطنين الفلسطينيين لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالمستقرة.



وكانت استشهدت مساء الجمعة، المسعفة الفلسطينية رزان النجار(21عاماً) جراء إصابتها برصاص الاحتلال، خلال عملها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة شرق خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر على امتداد الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.





م.ح.



بنا 0835 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/02 - 53 : 11 AM