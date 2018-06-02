مقتل 22 مسلحا في أفغانستان خلال عمليات برية وجوية لقوات الأمن الأفغانية كابول في 2 يونيو / بنا / قتل 22 مسلحا على الأقل في الساعات الـ24 الماضية، خلال عمليات برية وجوية لقوات الامن الافغانية في مناطق مختلفة من أفغانستان.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، فقد ذكرت وزارة الدفاع الافغانية اليوم إن ثمانية مسلحين، قتلوا في قصف جوي بمنطقة "بوشت رود" بإقليم فرح وتم تدمير أسلحتهم.





وأضافت الوزارة أن قصفا جويا منفصلا للجيش الأفغاني بمنطقة "غني خيل" بإقليم ننجارهار، أسفر عن مقتل خمسة مسلحين.



وتابعت الوزارة أنه في قصف جوي آخر بمنطقة "باراكي باراك" بإقليم لوجار، قتل خمسة مسلحون، من بينهم قائدهم المحلي، وهو حاكم ظل للمنطقة تابع لطالبان، وتم تدمير مركبة، خلال الغارة.



وبالاضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن أربعة مسلحين، قتلوا أيضا في عملية للقوات الافغانية في منطقة "خوجا غار" بإقليم تخار، وأصيب خمسة آخرون وتم اعتقال أربعة.







م.ح.



بنا 0745 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/02 - 17 : 11 AM