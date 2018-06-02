مندوب الكويت: استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو "سيزيد من الشعور باليأس بين الفلسطينيين" نيويورك في 2 يونيو / بنا / أكد مندوب دولة الكويت الدائم بالأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار بمجلس الأمن "سيزيد من الشعور باليأس بين الفلسطينيين".

نقلت ذلك وكالة الأنباء الكويتية عن السفير العتيبي تعقيباً على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته دولة الكويت في مجلس الأمن باسم الدول العربية لوقف استخدام القوة المفرطة من قبل إسرائيل.



وجدير بالذكر أن عشرة من أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا صوتوا بنعم على القرار المدعوم عربيا.



وكان مشروع القرار في مجلس الأمن يحتاج لموافقة تسعة من أعضائه وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين) لحق النقض.





م.ح.



بنا 0621 جمت 02/06/2018



عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/02 - 29 : 09 AM