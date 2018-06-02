المالكي: الفيتو الأمريكي حصانة لإسرائيل وتشجيع على قتل الفلسطينيين رام الله في 02 يونيو/ بنا / استنكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إفشال الولايات المتحدة مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن للاضطلاع بدوره في حماية الامن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن المالكي قوله ان استخدام نيكي هيلي للفيتو، هو سقطة أخلاقية اخرى لأميركا، وانعزال اميركي عن الواقع، وعمىً سياسي، وتجاهل للإجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وانحياز للقاتل."



وحيا المالكي في نفس الوقت، الكويت وشكرها على دورها في مجلس الامن، كما حيا جميع الدول التي عبرت عن ادانتها لجرائم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي نفس الوقت دعمها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وأكد المالكي، انه على الرغم من تعطيل مجلس الامن، وتقويض دوره في حفظ الامن السلم فأن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية شعبنا الفلسطيني وارضه، مشددا على أن افشال مجلس الامن، واستخدام "الفيتو"، ضد مشروع القرار الكويتي هو منح حصانة لإسرائيل، وتعزيز لسياسة الافلات من العقاب، وبمثابة تشجيع على القتل وتشجيع لمجرمي الحرب الاسرائيليين.



و.ش



بنا 0506 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/02 - 58 : 08 AM