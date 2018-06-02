مقتل 6 من عناصر الشرطة المرور بالرصاص عند نقطة تفتيش بالمكسيك مكسيكو سيتي في 02 يونيو/ بنا / قتل ستة من عناصر شرطة المرور بالرصاص عند نقطة تفتيش في ولاية "جواناخواتو" وسط المكسيك.

وقال حاكم ولاية جواناخواتو ميجيل ماركيز إنه التقى بمكتب المدعي العام ووكالة التحقيق الجنائي بالولاية للتحقيق في جريمة القتل، كدا انه سيتم تحقيق العدالة".





ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن صحيفة "إل بروسيسو" المحلية، قام مسلحون في سيارتين بمهاجمة رجال الشرطة في مدينة سالامانكا، حيث توفي خمسة في مكان الحادث وتوفي السادس في المستشفى.



وذكرت الصحيفة أن 14 شرطيا قتلوا في سالامانكا في أقل من 12 شهرا.







و.ش



بنا 0456 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/02 - 57 : 08 AM