مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 02 يونيو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/سمو نائب رئيس الوزراء يزور مجلس وزير التربية والتعليم الرمضاني.

/منْح سمو الشيخ عيسى بن علي «جائزة وطني الإمارات» تقديرا لمبادرات سموه في مجال العمل التطوعي والإنساني.

/رئيس المجلس الأعلى للصحة: قانون الضمان الصحي نقلة تاريخية في مسيرة الخدمات الصحية.

/وزير التربية والتعليم: الترخيص لجامعتين جديدتين تقدمان قيمة مضافة لقطاع التعليم.

/الصحة تتابع سرعة الانتهاء من إجراءات توفير دواء مرضى الدم.

/إحالة 32 محلا إلى النيابة العامة: «حماية المستهلك» تلقت 4398 شكوى ضد محلات تجارية.

/تكريم منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.

/«الأشغال» تعتمد 356 طلب شراء بأكثر من مليون و100 ألف دينار.

/النائب غازي آل رحمة: لقاؤنا بجلالة الملك وقفة لتجديد الولاء.

/فيتو أمريكي ضد مشروع قرار عربي لتوفير حماية دولية للفلسطينيين.

/250 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى.

/سانشيز رئيسا لحكومة إسبانيا بعد حجب البرلمان الثقة عن راخوي.

/ترامب يؤكد انعقاد القمة مع كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 يونيو.

/قرقاش: متمسكون بالتسوية السياسية في اليمن وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

/الكونجرس الامريكي يضع مليشيات العصائب والنجباء بقائمة الإرهاب.

/«جنرال إلكتريك» ستوقف نشاطاتها في إيران قبل نوفمبر.

/استشهاد مسعفة برصاص الاحتلال في الجمعة العاشرة ضمن «مسيرات العودة».

/العاهل الأردني يأمر الحكومة بتجميد قرار زيادة أسعار المحروقات بعد احتجاجات.





و.ش



بنا 0436 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/06/02 - 55 : 08 AM