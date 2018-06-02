مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/02 - 55 : 08 AM
المنامة في 02 يونيو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/سمو نائب رئيس الوزراء يزور مجلس وزير التربية والتعليم الرمضاني.
/منْح سمو الشيخ عيسى بن علي «جائزة وطني الإمارات» تقديرا لمبادرات سموه في مجال العمل التطوعي والإنساني.
/رئيس المجلس الأعلى للصحة: قانون الضمان الصحي نقلة تاريخية في مسيرة الخدمات الصحية.
/وزير التربية والتعليم: الترخيص لجامعتين جديدتين تقدمان قيمة مضافة لقطاع التعليم.
/الصحة تتابع سرعة الانتهاء من إجراءات توفير دواء مرضى الدم.
/إحالة 32 محلا إلى النيابة العامة: «حماية المستهلك» تلقت 4398 شكوى ضد محلات تجارية.
/تكريم منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.
/«الأشغال» تعتمد 356 طلب شراء بأكثر من مليون و100 ألف دينار.
/النائب غازي آل رحمة: لقاؤنا بجلالة الملك وقفة لتجديد الولاء.
/فيتو أمريكي ضد مشروع قرار عربي لتوفير حماية دولية للفلسطينيين.
/250 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى.
/سانشيز رئيسا لحكومة إسبانيا بعد حجب البرلمان الثقة عن راخوي.
/ترامب يؤكد انعقاد القمة مع كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 يونيو.
/قرقاش: متمسكون بالتسوية السياسية في اليمن وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
/الكونجرس الامريكي يضع مليشيات العصائب والنجباء بقائمة الإرهاب.
/«جنرال إلكتريك» ستوقف نشاطاتها في إيران قبل نوفمبر.
/استشهاد مسعفة برصاص الاحتلال في الجمعة العاشرة ضمن «مسيرات العودة».
/العاهل الأردني يأمر الحكومة بتجميد قرار زيادة أسعار المحروقات بعد احتجاجات.
و.ش
بنا 0436 جمت 02/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/02 - 55 : 08 AM