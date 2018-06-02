الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في مخلفات حديدية بمنطقة السكراب المنامة في 2 يونيو/بنا/ دفعت الإدارة العامة للدفاع المدني بـ 11 آلية و40 ضابطا وفردا من رجال الدفاع المدني للسيطرة على حريق اندلع مساء أمس "الجمعة" في مخلفات حديدية بمنطقة السكراب خلف شركة (ألبا) حيث تم إخماد الحريق لتبدأ على الفور عملية التبريد اللازمة منعا لتجدده مرة أخرى .

وأوضح العميد عبدالعزيز العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات الرئيسية، كانت قد تلقت بلاغاً بالحريق الساعة 10:30 مساء امس حيث توجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع والذي وصلته خلال 7 دقائق من تلقي البلاغ وباشرت عمليات السيطرة على الحريق ومنع انتشاره .



وأشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن الحريق لم يسفر ولله الحمد عن أي خسائر بشرية منوهاً في الوقت ذاته إلى أن التحريات ما زالت مستمرة لكشف سبب الحريق .





س.ي



بنا 0038 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/02 - 42 : 04 AM