صدور عدة اوامر ملكية سعودية الرياض في 2 يونيو/بنا/اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدة اوامر ملكية اليوم السبت .



فقد صدرت اوامر ملكية بانشاء وزارة باسم " وزارة الثقافة " وتعديل اسم " وزارة الثقافة والإعلام" ليكون " وزارة الإعلام " وتعيين سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.



كما صدرت اوامر ملكية بتعيين الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية وتعيين الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واعفاء الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه وتعيين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.



كما تم تعيين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير وتعيين الدكتور عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.



وصدرت اوامر ملكية بتعيين الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير وتعيين المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة وتعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة والمهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة والمهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي مساعداً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة .

كما تم اعفاء المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نائب وزير النقل من منصبه وتعيين المهندس بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة عين الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.



كما صدر امر ملكي بانشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة من : سمو أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو وزير الداخلية ، وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ووزير الحج والعمرة ، ووزير الاقتصاد والتخطيط ، والأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي.



كما صدر امر ملكي بإنشاء " مجلس للمحميات الملكية " في الديوان الملكي برئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



كما صدر امر ملكي بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها .







س.ي



بنا 0032 جمت 02/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/02 - 43 : 03 AM