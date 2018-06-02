الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الكويتي حول الفلسطينيين نيويورك في 2 يونيو /بنا/ استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أعدته الكويت في مجلس الأمن الدولي يندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.







وبررت الولايات المتحدة قرار الفيتو الذي استخدمته ليلة امس بإن مشروع القرار يشكل "وجهة نظر متحيزة للغاية" محملة حركة (حماس) العنف الذي وقع في الآونة الأخيرة وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة " ان أي طرف يهتم بعملية السلام عليه أن يصوت ضده".



ومن بين أعضاء المجلس الخمسة عشر صوت عشرة لصالح القرار بينهم فرنسا ولم ترفضه سوى الولايات المتحدة وامتنعت أربعة دول عن التصويت بينها بريطانيا.



ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل مع عدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين الخمسة، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.



وتم التصويت في وقت لاحق على مشروع قرار آخر أعدته الولايات المتحدة يلقي بمسؤولية العنف على حماس ويشير إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.



ولم يصوت لصالح القرار الثاني سوى الولايات المتحدة.



س.ي



بنا 2154 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/06/02 - 58 : 12 AM