مصر رئيسا للجنة اليونسكو لمنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية القاهرة في أول يونيو/ بنا / انتخبت مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، للفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019،وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو في باريس.





وقال سفير مصر في فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو إيهاب بدوي في تصريح له اليوم أن الوفد المصري لدى اليونسكو سيكثف خلال الفترة المقبلة تحركاته لتنشيط أعمال هذه اللجنة وتحقيق طفرة في هذا المجال على المستوى الدولي، لاسيما في ضوء الأهمية البالغة التي توليها مصر لاسترداد كافة القطع الأثرية التي تم تهريبها للخارج.

وأوضح بدوي أن مصر تقدمت خلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة بعدة مقترحات تم اعتمادها خلال اليومين الماضيين، من بينها اضطلاع سكرتارية اليونسكو بتطبيق برامج تدريبية لبناء قدرات الدول في هذا المضمار، وتكثيف التعاون بين اللجنة وصالات المزادات في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 تضم في عضويتها 18 دولة يتم انتخابها من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 136 دولة، وكانت مصر قد تم انتخابها لعضوية اللجنة بالإجماع في مايو 2017.



م خ



بنا 1920 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/06/01 - 26 : 10 PM