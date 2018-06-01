رئيس نيابة الجرائم الإرهابية : المحكمة الكبرى الجنائية تصدر حكما على عدد من المتهمين في واقعة إحداث تفجير والشروع في القتل بالسجن المؤبد المنامة في أول يونيو/ بنا / ‏صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً أمس على عدد ستة متهمين في واقعة إحداث تفجير والشروع في القتل والإتلاف وعاقبتهم بالسجن المؤبد.





وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن وجود مسيرة غير مرخصة في منطقة الدراز وأثناء تعامل رجال الأمن معهم وقع انفجار مما أدى لإصابة رجلي أمن وفور تلقي البلاغ تم إجراء التحريات من أجل الوصول لمرتكبي الواقعة وتوصلت التحريات إلى اشتراك المتهمين الأول حتى السادس في الواقعة محل التحقيق.



بإجراء التحريات الجدية والمكثفة تم التوصل إلى المتهمين ، وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وأقر المتهمون من الأول حتى الخامس بإرتكابهم الواقعة.



واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.



وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.



ح ب/م خ



بنا 1816 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/01 - 24 : 09 PM