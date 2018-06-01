الرئيس الروسي يبحث مع ولي عهد أبوظبي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط موسكو في أول يونيو / بنا/ التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.





وبحث الرئيس الروسي مع ولي عهد أبوظبي علاقات التعاون بين البلدين اضافة الى بحث القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

بعد ذلك وقع الرئيس الروسي مع ولي عهد أبوظبي إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ينص على إنشاء شراكة استراتيجية للعلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.





م خ



بنا 1809 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/01 - 12 : 09 PM