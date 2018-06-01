استشهاد فلسطينية واصابة 100 اخرين في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة شرق غزة غزة في أول يونيو/ بنا / استشهدت فتاة فلسطينية جراء إصابتها في الصدر برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب أكثر من 100 فلسطيني، مساء اليوم، بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية نقلاً عن مستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس باستشهاد الفتاة رزان أشرف النجار "21 عاماً" والتي تعمل كمتطوعة في اسعاف الجرحى، بعيد إصابتها برصاص قناصة الاحتلال شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 مواطن آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي الذي اطلقه جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على طول امتداد الشريط الحدودي شرق قطاع غزة على المواطنين المشاركين في مسيرة العودة.

وكان آلاف المواطنين قد شاركوا ظهر اليوم في مسيرات العودة الحدودية شرق غزة، للأسبوع العاشر على التوالي.

وقام شبان بإشعال عشرات الاطارات المطاطية، في المناطق الحدودية، إضافة إلى إطلاق طائرات ورقية وبالونات بألوان العلم الفلسطيني.





م خ



بنا 1657 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/01 - 03 : 08 PM