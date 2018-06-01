الداخلية السعودية : استشهاد رجل أمن جراء تعرضه لعمل إجرامي غادر من أحد الأشخاص الرياض في أول يونيو/ بنا / أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن استشهاد وكيل رقيب عبدالله مشاري نايف السبيعي جراء تعرضه لعمل إجرامي غادر من أحد الأشخاص بسلاح أبيض.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قوله " بأنه عند الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة من مساء يوم امس تعرض وكيل رقيب عبدالله مشاري نايف السبيعي، وهو يؤدي مهام عمله في إدارة حركة المرور بشارع الجيش في محافظة الطائف، لعمل إجرامي غادر من أحد الأشخاص بسلاح أبيض نتج عنه استشهاده ،وعند محاصرة الجاني من الجهات الأمنية، أثناء محاولته الفرار باستخدام دورية المرور، ترجل منها وبحيازته السلاح الموجود داخل الدورية واتجه إلى داخل مبنى حكومي وهو يطلق النار تُجاه رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما تطلبه الموقف لتحييد خطره، حيث تم القبض عليه بعد إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج واتضح أنه المدعو عبدالعزيز سعود سعد المعقبي المالكي، وهو من أرباب السوابق، فيما أُصيب جراء ذلك اثنان من رجال الأمن أحدهما من وزارة الحرس الوطني، والآخر من الدوريات الأمنية ويتلقيان حالياً العلاج في المستشفى وحالتهما مستقرة".

واضاف المتحدث ان الجهات الأمنية لاتزال تباشر تحقيقاتها في هذا العمل الغادر للوقوف على كافة تفاصيله والمتورطين فيه، وسيتم الإعلان بما يستجد لاحقاً.

وأكدت ووزارة الداخلية السعودية أن هذا العمل الإجرامي الجبان وما انطوى عليه من خسة وغدر وإجرام متأصل لم يراعي فيه حُرمة الدماء المعصومة ولا الشهر الفضيل، انه لن يزيد الجهات الأمنية إلا إصراراً وتصميماً على التصدي بكل قوة وحزم لهؤلاء المجرمين الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وحماية أمن الوطن والمواطن والمقيم من شرورهم.





م خ



بنا 1647 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/06/01 - 55 : 07 PM