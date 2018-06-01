تكريم سمو الشيخ عيسى بن علي بجائزة وطني الامارات‎ لمبادرات سموه الخلاقة في العمل التطوعي والإنساني ابوظبي في أول يونيو/ بنا / تقديرا لمبادرات سموه الخلاقة في العمل التطوعي والإنساني والتي تركت أثرا كبيرا في المجتمع المحلي والعربي، فقد كرمت مؤسسة وطني الإمارات سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بجائزة وطني الإمارات وذلك خلال احتفال كبير أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مساء أمس وتم خلاله تكريم الفائزين في الدورة السادسة لجائزة " وطني الإمارات" من رواد العطاء " وذلك في مئوية زايد التي نظمت تحت شعار" هذا ما كان يحبه زايد".







وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة عن شكره وتقديره لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على ما أبدته من تقدير لجهود العمل التطوعي وتحفيز نحو انطلاقتها إلى آفاق أرحب، وخص سموه بالشكر مؤسسة وطني الإمارات على تكريمها سموه بهذه الجائزة الرفيعة.



وأكد سموه أن جائزة سمو الشيخ عيسى للعمل التطوعي مشروع إنساني يستهدف إبراز الطاقات المحلية والخليجية والعربية التي سخرت وقتها وجهدها لخدمة الغير دون مقابل لتكون هذه الطاقات نماذج مضيئة في المجتمعات ولتعريف العالم بما تتميز به مجتمعاتنا من محبة وتكافل مستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء.



وأكد سموه أن مملكة البحرين ولله الحمد تعيش أجواء من المحبة والتعايش والتآلف تحفز على إعلاء قيم العمل التطوعي ليشق طريقه بكل نجاح ويحقق أهدافه في خدمة الإنسانية، لتكون المملكة رائد في العمل الإنساني كما هي رائدة في مختلف المجالات في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبما تقدمه الحكومة في سبيل ذلك برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وقال سموه" إن التكريم الذي يأتي ليعكس نجاح جهود تم بذلها لخدمة الوطن والأمة له وقعه الكبير في النفس "، مضيفا سموه "تعلمنا من صاحب السمو الملكي الأمير الوالد خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن العطاء في سبيل وطننا وأمتنا ليس له حدود ، وان أية مسؤولية تكبر وتعظم بحجم ما تقدمه للوطن وشعبه".



وأعرب سموه عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي خصصت لـ " ما كان يحبه زايد "، وأشار سموه إلى أن انجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله لا تحصيها كلمات ويعجز اللسان عن وصفها فهي انجازات جالت العالم لتحمل معها بصمة قائد وشعب، وان هذه الانجازات لازالت تتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحكام الإمارات الكرام.



والجدير بالذكر أن تكريم سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة من مؤسسة وطني الإمارات جاء تقديرا لدور سموه في مجال العمل التطوعي وإسهامات جائزة سموه للعمل التطوعي الخيرة على المستوى العربي ومنها ما أسهمت به في تقدير من أصحاب البصمات المضيئة في المجتمع الإماراتي.



وقد حققت جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي عبر نسخها السبع الماضية نجاحا كبيرا محليا وإقليميا ، وأسهمت في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز المبادرات الخلاقة والتجارب التطوعية المميزة في العالم العربي.





ح ب/م خ



بنا 1621 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/01 - 29 : 07 PM