مصرع 12 شخصا على الاقل جراء تحطم حافلة في نيبال كاتماندو في أول يونيو/ بنا / لقى 12 شخصا على الاقل مصرعهم اليوم عندما انحرفت حافلة كانت تقل موظفين من إحدى الجمعيات التعاونية، وسقطت من أعلى طريق جبلي في منحدر عمقه حوالي 150 مترا.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن ديلي رام بانتا مراقب الشرطة بمنطقة بالبا قوله "إن الحافلة التي كانت تقل 27 شخصا على متنها، غادرت بلدة "تانسن" في جنوب وسط نيبال، لاجراء رحلة بحثية صباح اليوم قبل سقوطها في المنحدر وتحطمها".وأضاف أن 12 مصابا يتلقون العلاج في المستشفى.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث، لكن مسؤول الشرطة قال إن الامطار تساقطت بغزارة الليلة الماضية وفي الصباح.







م خ



بنا 1429 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/01 - 35 : 05 PM