الصحة تتابع سرعة الانتهاء من اجراءات توفير دواء مرضى "الثلاسيميا" المنامة في 01 يونيو/ بنا / تابعت وزارة الصحة وباهتمام بالغ ما تم نشره حول أدوية مرض الدم "الثلاسيميا". وتفيد وزارة الصحة في هذا الشأن بأنه قد تم متابعة الموضوع مع الجهة المعنية بالوزارة حيث أن دواء "اكسجيد" في المراحل النهائية من الإجراءات الإدارية والرقابية اللازمة قبل توفيره للمرضى، حيث هناك إجراءات للتأكد من سلامة ومأمونية الدواء للاستخدام وهي إجراءات متبعة ومتعارف عليها حفاظا على صحة وسلامة المرضى وكافة مستخدمي الدواء.



وتشير وزارة الصحة بأنه قد تم تعزيز جهود المتابعة والتنسيق خلال الفترة الماضية لتوفير دواء آخر بديل عن الدواء السابق ولكن الدواء البديل عنه لم يتقبله جميع المرضى.



وتطمئن وزارة الصحة كافة المرضى بأن الجهود والإجراءات متواصلة لتوفير الدواء بالسرعة اللازمة وصرفه للمرضى حال استكمال الاجراءات المطلوبة بالتنسيق معه اللجنة الوطنية للشراء الموحد للدواء والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.



كما وتؤكد استعدادها التام لاستقبال ومتابعة أي ملاحظات والرد عليها من خلال مكتب شكاوى المرضى على الرقم 32220112.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1226 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/01 - 38 : 03 PM