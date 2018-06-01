عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي مستجدات الاوضاع في المنطقة باريس في 01 يونيو/ بنا / التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان .



وذكرت وكالة انباء الامارات انه تم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات ومنها الثقافية والتعليمية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في اليمن وليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جمهورية فرنسا وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين.

وأشار سموه إلى أهمية هذه الزيارة ودورها في تطوير وتوثيق العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه اكد الوزير الفرنسي جان إيف لودريان حرص بلاده على توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به دولة الامارات في دعم جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.





ع ذ



بنا 1138 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/01 - 45 : 02 PM