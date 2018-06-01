الوكيل المساعد بوزارة الأشغال : "الأشغال" اعتمدت 356 طلب شراء و34 طلب تأهيل خلال الربع الأول المنامة في 01 يونيو / بنا / كشف وكيل الوزارة المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم الحواج أن مجموع طلبات الشراء التي تم اعتمادها في الربع الأول من عام 2018م بلغ (356) طلب شراء وبتكلفة إجمالية قدرها 1,165,737 ديناراً بحرينياً (مليون ومائة وخمسة وستين الفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً بحرينياً)، في حين أن عدد طلبات التأهيل التي تم اعتمادها بلغ (34) طلباً، إضافة الى (27) طلباً مرفوضاً.



وأضاف أن شهادة التأهيل المسبق تتيح لشركات المقاولات المشاركة في المناقصات الخاصة بالوزارة أو التي تشرف الوزارة على تنفيذها حيث تكون المشاركة مقصورة فقط على الشركات المؤهلة، إضافة الى كون شهادة التأهيل الصادرة من الوزارة تشكل مرجعاً أساسياً ومصدر اعتماد لدى كثير من المطورين والمكاتب الاستشارية الهندسية ومطلب رئيسي في أحيان كثيرة لترسية المشاريع على الشركات في مجال مشاريع المقاولات لثقتهم بدقة وكفاءة التقييم وريادة وزارة الأشغال وخبرتها في هذا المجال، مشيراً الى أن عائدات الخدمة بعد تطبيق قرار الوزارة رقم 9 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 لاسترداد التكلفة بلغت 32,363 دينار (اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستين ديناراً).



الجدير بالذكر أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تقدم عدة خدمات أساسية ونوعية الى الأفراد والمؤسسات ومن ضمن هذه الخدمات النوعية التي تقدمها الوزارة هي خدمة التأهيل المسبق لشركات المقاولات الهندسية المحلية والدولية حيث تقوم الوزارة بدعوة شركات المقاولات للتقدم بطلب التأهيل الدوري بشكل سنوي للفئات الرئيسية والفرعية على نظام التأهيل الإلكتروني للوزارة في مجالات ( إنشاء المباني ، صيانة المباني، مشاريع وصيانة الطرق، مشاريع تزيين الحدائق وصيانة الحدائق والمناطق الخضراء في الشوارع و مشاريع الصرف الصحي وصيانة وتشغيل المحطات والشبكات)، حيث يتم تقييم الطلبات بحسب معايير فنية ومالية معتمدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وبالتالي رفع التوصيات بالفئة والدرجة لكل شركة الى المجلس ليتم اعتمادها من قبله ومن ثم إصدار شهادة التأهيل لشركة المقاولات لمدة سنتين قابلة للتجديد.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1029 جمت 01/06/2018





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