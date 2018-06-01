تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية...نادي ضباط الأمن العام يقيم غبقة رمضانية لعضوات النادي وعوائل شهداء الواجب المنامة في 01 يونيو / بنا / تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية وحرصه على توفير كافة أشكال الرعاية الشاملة لمنتسبي الوزارة وأسرهم، وكذلك دعمه المستمر لأسر شهداء الواجب تقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن، أقام نادي ضباط الأمن العام، الغبقة الرمضانية لمنتسبات وزارة الداخلية وعضوات النادي وأسرهن وعدد من أبناء وعوائل شهداء الواجب، وذلك في جو اجتماعي ترفيهي داخل الصالة الرياضية.



وتضمنت فعالية الغبقة مسابقات وجوائز وأسئلة دينية وثقافية وتاريخية وفي مجالات متنوعة، قدمتها الإعلامية نوره ابو الشوك، و اشتمل الحفل على ركن المأكولات الشعبية وبوفيه منوع من أشهى المأكولات البحرينية الرمضانية.



وأعرب الرائد جاسم حسن جاسم مدير نادي ضباط الأمن العام عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على دعمه الدائم وتوجيهاته بالعمل على توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لأعضاء النادي وعوائلهم وكذلك لأبناء وعوائل شهداء الواجب، في إطار الرسالة الاجتماعية لنادي ضباط العام وبما يعكس اهتمام وزارة الداخلية بكافة منتسبيها وتوفير الجو الاجتماعي الإيجابي في كافة المناسبات .



ع إ ح/ع ذ



بنا 1028 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/06/01 - 45 : 01 PM