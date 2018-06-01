وفاة رئيس تحرير جريدة الانباء الكويتية الاسبق فيصل يوسف المرزوق الكويت في 01 يونيو / بنا / نعى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت محمد الجبري المغفور له بإذن الله تعالى فيصل يوسف المرزوق رئيس تحرير جريدة الانباء الاسبق واحد الرموز الاعلامية والصحفية والاقتصادية الكويتية الذي انتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 78 عاما.

وقال الوزير الجبري في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء الكويتية " كونا " اليوم الجمعة ان الكويت والاسرة الصحفية فقدتا برحيل المغفور له فيصل المرزوق احد ابنائها المخلصين الذي كان مثالا للعمل الوطني المخلص والجاد في سبيل رفعة الوطن في كل موقع تبوأه وكل مهمة قيادية حمل مسؤوليتها بكل شرف وامانة لينال حب اهل الكويت وثقتهم واحترامهم.

واضاف ان الكويت لن تنسى دوره الوطني رحمه الله ابان فترة الاحتلال العراقي الغاشم الذي سطر به احرفا من نور في الذاكرة الوطنية الكويتية مشيرا في هذا الصدد

الى دوره البارز في المقاومة الكويتية من خلال عضويته باللجنة السرية للمقاومة حيث تم اسره ولم يطلق سراحه إلا بعد تحرير دولة الكويت من الاحتلال الغاشم.

واكد ان المغفور له ترك بصمات مضيئة في كل المواقع التي تولاها تطويرا وتحديثا وسار على هديها من تعاقبوه في حمل المسؤولية وكانت نموذجا لشباب الكويت في العمل

المخلص والجاد.







ع ذ



بنا 0733 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/01 - 08 : 12 PM