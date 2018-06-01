الصين تحث الولايات المتحدة على وقف التهويل بشأن قضية بحر الصين الجنوبي بكين في 01 يونيو / بنا / حثت الصين الولايات المتحدة الخميس على وقف التهويل بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، بعد تصريح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بأن الولايات المتحدة سوف تواصل مواجهة الصين بخصوص عسكرة الجزر في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة " شينخوا " عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها : "إن التهويل بشأن العسكرة في بحر الصين الجنوبي من جانب البعض في الولايات المتحدة هو مثل لص يهتف"أوقفوا اللص".



وأضافت أن القوات العسكرية التي نشرتها الولايات المتحدة تتجاوز بكثير القوات التي جمعتها الصين والدول الساحلية الأخرى في بحر الصين الجنوبي.



وواصلت القول "إن الصين ليست الدولة الأولى أو الدولة التي تنشر أكبر كمية من الأسلحة في بحر الصين الجنوبي كما أنها ليست الدولة الأنشط عسكريا في المنطقة.



وقالت إن نشر الصين منشآت دفاعية وطنية محدودة وضرورية على جزرها وشعابها المرجانية ، أمر مشروع ومبرر ،لأنها بذلك تمارس حقها في الدفاع عن النفس المخول لها بموجب القانون الدولي.



ودعت الولايات المتحدة إلي التخلي عن "التهويل الذي لا معنى له " وأن تقوم بما من شأنه المساعدة علي بناء الثقة المتبادلة والتعاون والسلام والاستقرار في المنطقة.



وردا على خطوة الولايات المتحدة لإعادة تسمية قيادة الباسيفيك إلى القيادة الهندية الباسيفيكية، دعت هوا الولايات المتحدة إلى التصرف بمسئولية في منطقة آسيا الباسيفيك مهما كان تغيير الاسم، والقيام بدور بناء في السلام والاستقرار الإقليميين.









ع ذ



بنا 0612 جمت 01/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/01 - 12 : 12 PM